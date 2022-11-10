Ankara'da ulaşım çileye döndü! Mansur'un EGO'su yolda kaldı! Metro arızası sonrası gelen otobüsler de bozuk çıktı

Başkentte, metro hattının arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Metro hattında seferlerin yapılamaması nedeniyle otobüslere yönlendirilen yolcular, yeterli sayıda otobüs tahsis edilmediği gerekçesiyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

SEFERLER DURDU

Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi (AKM) istikametindeki metro hattında sabah meydana gelen arıza nedeniyle seferler durdu.

Trenden inen yolcuların mağduriyet yaşamaması için güzergah üzerinde EGO otobüs seferleri başlatıldı, yolcular otobüslere yönlendirildi.



CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ

İşe gitmekte zorluk yaşayan bazı yolcular, yeterli sayıda otobüs tahsis edilmediği gerekçesiyle CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Yolcu alması için gönderilen bazı otobüslerin ise bozuk çıktığı ortaya çıktı.

Yolculardan İlker Erdoğmuş, Keçiören metrosundaki yolculuğu sırasında Yenimahalle metrosunda arıza olduğuna dair anons yapıldığını ve AKM'de inmek zorunda kaldığını söyledi.

Erdoğmuş, metro seferleri olmadığı için otobüsle Batıkent'e aktarma yapacağını belirtti. Vedat Baydilli ise "İşe gitmek için metroya bindim. Arıza varmış. Buradan tekrar servise binip iş yerine gideceğim." dedi.

CHP'Lİ YAVAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ DE YOLDA BIRAKTI | VİDEO İZLE

CHP'Lİ YAVAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ DE YOLDA BIRAKTI: "ÇÖZECEĞİM DEYİP BİR ADIM BİLE ATMADINIZ"

Çubuk'taki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler ulaşımda büyük çile çekiyor.

BU İŞLER ALGI İLE OLMUYOR

EGO otobüs seferlerinin az olması nedeniyle mağduriyet yaşayan öğrenciler, derslerine hep geç kaldıklarını, günde 4 saati yolda geçirdiklerini anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, çileyi anlatan öğrenciler, "'Bu konuyu çözeceğim' dedi ama bu işler algı ile olmuyormuş." diyerek CHP'li Yavaş'a tepki gösterdi.





DERSLERE GEÇ KALIYORUZ

Furkan Çakmak: Okulumuza ulaşımda sıkıntılar çekiyoruz. Akademik açılışta Mansur Yavaş ulaşımda sıkıntı olmayacağı sözünü vermişti. Ama somut adım yok, derslere geç kalıyoruz.

4 SAATİMİZ YOLDA GEÇİYOR

Samet Şahin: Vize ve final haftalarında geç kalma olasılığım çok yüksek. Günde 4 saatimiz yolda geçiyor.







ALGIYI BIRAK, SORUNU ÇÖZ

Mehmet Nuri Bekdemir: Mansur Yavaş'a verdiği sözü hatırlatmak isterim. Sosyal medyadan 'Bu konuyu çözeceğim' dedi ama bu işler algı ile olmuyormuş.





VERDİĞİN SÖZÜ TUT

Şeyhmus Ertokuş: Uçak teknolojisi bölümünde eğitim görmekteyim. Otobüs seferlerinin yetersiz olduğundan ötürü 4 saati bulan bekleyişler var. Yağmurda ıslanıyoruz, gidiş gelişte zaten sürekli sorun yaşıyoruz. Çok uzun kuyruk oluyor.





ULAŞIM BÜYÜK STRES

Aydın Acar: Otobüs sayılarının az olması bizleri perişan ediyor. Biz stres atmak için hafta sonları Kızılay tarafına inmek istiyoruz ama otobüsleri beklemekten günümüz iyice stres oluyor.

ÇOK RAHATSIZIZ

Mehmet Akif: Yurt olarak derslere yetişemiyoruz. Dönüşlerde de çok sıkıntı yaşıyoruz. Dönüşte sıranın uzunluğundan otobüsü dahi göremiyoruz.







BAŞKENTE YAKIŞMIYOR

Taner Işık Bilgi: Belge bölümünde eğitim görmekteyim. Derslere yetişebilmem ve merkeze gidebilmem için otobüs seferleri yetersiz. Bu durum başkente hiç yakışmıyor. Mansur Yavaş problemlerden haberdar olduğunu söylemişti fakat bir adım göremedik.

SUYU BAHANE ETMESİN

Batuhan Başal: Sayın Mansur Yavaş'ın bizlere vermiş olduğu otobüs seferlerinin artacağı yönündeki sözü asılsız çıktı. Bu bizi çok rahatsız etti. Şimdi su faturalarını bahane ettiğini duyuyoruz. Mardin'de su 7 TL ama hizmet noktasında hiçbir aksama yok. Bu vatandaşa hele hele öğrenciye yansıtılır mı?