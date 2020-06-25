Ankara’da kritik “İdlib” toplantısı! Başkan Erdoğan telefonla katıldı

25.06.2020 12:41

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı. Soylu, toplantıya telefonla katılan Başkan Erdoğan’a bölgede yıl sonuna kadar 50 bin briket ev yapılacağını iletti. Başkan Erdoğan da "İlk hedefte inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım. Bu 50 konutumuzla biz de inşallah katkıda bulunmuş olalım." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 11.00'de AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"na katıldı.



REKOR BAĞIŞ

Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.



ERDOĞAN TELEFONLA KATILDI

Toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da telefonla katıldı. Bakan Soylu, İdlib toplantısında telefonla aradığı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, bölgede yıl sonuna kadar 50 bin briket ev yapılacağını iletti.



50 KONUT SÖZÜ

Başkan Erdoğan, "Nerede bir mazlum varsa bunların yanında bu millet yer alır. İnşallah bundan sonra da yer almaya devam edecektir. Komşumuz sınır boylarında verdiğimiz mücadele çok önem arzediyor. İnşallah konutları süratle, şu yaz mevsimi içinde, hedefimizi gerçekleştiririz. Sonra da buraya Suriyeli kardeşlerimizin gelmesini sağlayabilirsek, kış mevsiminde buraya girme imkanı yakalarlar. Sonra da 50 bin konut hedefinin üzerine çıkar sonra da artırırız. Süleyman Bey'in 20 konut sözü var. İlk hedefte inşallah 50 konut da biz söz vermiş olalım, biz katkıda bulunmuş olalım. Rabbim bu kardeşlerimizi çektikleri çilelerden bir an önce kurtarmaya bize vesile kılsın." dedi.