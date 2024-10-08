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Ankara'da FETÖ soruşturması!
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Ankara'da FETÖ soruşturması!

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 16:51 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 16:51

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma'daki gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 kişiye gözaltı kararı çıkardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki gizli yapılanmada yer aldığı tespit edilen 39 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler arasında 8 "mahrem imam", 2'si aktif görevde, 2'si ihraç 4 subay, 7'si görevde, 7'si ihraç 14 astsubay, 2 uzman çavuş ve 11 eski askeri öğrenci bulunuyor. Zanlıların, örgütün haberleşme yöntemlerinden "kontörlü sabit hatlar" üzerinden iletişim kurduğu belirlendi.

Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor.

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