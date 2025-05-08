Ankara’da 159 milyonluk bardak ve poşet ihalesinde şaibe iddiası!

Giriş Tarihi: 8.05.2025 11:58:26

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığının karton bardak ve çöp poşeti alımıyla ilgili yaptığı 159 milyon liralık ihalenin şaibeli olduğu iddia edildi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABB'de daha önce tabut ve kefen ihalelerinde "vurgun yapıldığını" şimdi de kağıt bardak ve çöp poşeti alımında benzer bir durumun söz konusu olduğunu ileri sürdü.

NEREDE BU 45 MİLYON BARDAK

ABB'ye bağlı Mezarlık İşleri Daire Başkanlığının 159 milyon liralık bir ihale yaptığını belirten Gökçek, "İhale kapsamında 15 bin koli bardak satın alınıyor. Her bir kolinin içerisinde 3 bin tane bardak var. Toplamda 45 milyon adet bardak alınıyor. 45 milyon bardak, 25 tır malzeme ediyor. 25 tır malzeme 45 gün içerisinde ABB'ye teslim edildi." diye konuştu.

"Bu malzemeler hangi depolarda?" sorusunu soran Gökçek, Ankara'da tüm mezarlıklara günde 5 bin kişinin geldiğini, günde 3 bin bardağın tüketildiği varsayıldığında bardakların 41 sene yeteceğini kaydetti.

Gökçek, 45 milyon bardağın yan yana konulması durumunda Ankara ile Londra arasındaki mesafeyi geçecek bir uzunluğu bulacağını belirtti.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 2022 ve 2024 yılında yapılan ihalelerde de ayrıca bardak aldığını aktaran Gökçek, "45 milyon tane bardağı 45 günde alıp hangi depoya koydunuz? 10 milyon tane de çorba bardağı almışlar. Çorba bardakları da bu 45 milyonun içinde değil. 12 milyon tane daha bardak almışlar." dedi.

Yaptıkları araştırmada bardakların ihale kapsamında kullanılması gereken yerlere gönderilmediğini tespit ettiklerini dile getiren Gökçek, "O zaman Sayın Mansur Yavaş'a şu soruyu sormak istiyorum. Mezarlıklar Daire Başkanlığı, şaibeli olarak aldığı 45 milyon tane bardak taziye evlerinde kullanılmadıysa, çorba dağıtımında kullanılmadıysa, diğer birimlerde kullanılmadıysa, 45 milyon adet bardak nerede?" şeklinde konuştu.

Gökçek, 159 milyon liralık ihalenin içinde başka kalemlerin de olduğunu, aynı ihale kapsamında 200 ton çöp poşeti alındığını, bunun da 2 milyon adet çöp torbası ettiğini belirtti.

HESAP VERİN

Çöp poşetlerinin sadece mezarlıklarda kullanılmak üzere alındığına işaret eden Gökçek, "Bu çöp torbaları 10 tır tutuyor, onların da 45 gün içerisinde teslim edilmesi gerekir. Bardaklar da 25 tır tutuyor. Şimdi tırlar indirilirken Sayın Özgür Özel veya Sayın İmamoğlu orada değilse ve kameralar bantla kapatılmadıysa mutlaka görüntüleri vardır ve bunların hesabını verirler diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çöp torbaları üzerinden de vurgun yapıldığını ileri süren Gökçek, ihaleyi alan firmanın ihaleden bir yıl önce kurulduğunu, bu firmanın devletten başka hiçbir ihale almadığını, ihaleye iki ay kala firma sahiplerinin değiştiğini, ihaleden sonra da firmanın bir başkasına devredildiğini aktardı.

Bu firmanın kırtasiyeden temizlik malzemelerine, bardaktan, teknoloji ve otomotiv ürünlerine kadar birçok ürün sattığını dile getiren Gökçek, şöyle konuştu:

"Bardaklar gerçekten teslim edildi mi? Bardaklar, CHP'nin il ve ilçe örgütlerinde veya seçim sürecinde kullanıldı mı? Veya bu bardaklar teslim edilmeyerek paralar kimlerin cebine girdi. Bu ihalenin güncel yeri 204 milyon lira. 159 milyon liraya 45 milyon tane bardak alıyorlar. 2 milyon tane çöp poşeti alıyorlar. Sonra da vatandaşın gözünün önüne çıkarak dürüstlük naraları atmaya kalkıyorlar."

Gökçek, suç duyurusunda bulunacağını ve elindeki belgeleri yargıya teslim edeceğini söyledi.

Öte yandan, Gökçek, basın toplantısının yapıldığı salona, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın maskesinin yer aldığı cansız manken ile üzerinde kağıt bardaklarla yazılmış "45 milyon bardak nerede?" sorusunun sorulduğu pankartı da getirdi.

Yavaş'ın cansız maketinin üzerine yapıştırılmış kağıt bardaklar ve elindeki çöp poşeti dikkat çekti.