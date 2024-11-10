SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ankara yolu devrilen tırın kaldırılmasıyla açıldı
Haberler Haber Videoları

Ankara yolu devrilen tırın kaldırılmasıyla açıldı

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 20:51 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 20:51

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde mısır yüklü tır devrilmesi sonucunda trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti tırın kaldırılmasıyla trafiğe tekrar açıldı. Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde meydana geldi. TEM Otoyolu’nun Ankara istikameti Abant Gişeleri mevkisinde seyir halinde olan M.B. idaresindeki 41 B 5525 plakalı tane mısır yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada Ankara istikameti ulaşıma kapandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yol trafiğe açıldı Devrilen tır, yaklaşık 1 saat sonra bulunduğu yerden kaldırıldı. Tırın yol kenarına çekilmesiyle trafik tek şeritten aktarılmaya başlandı. Ekiplerin yoldaki mısır tanelerini temizlemesiyle yaklaşık 2 saatin ardından yol 3 şeritten trafiğe açıldı. Kaza nedeniyle Abant gişelerinden Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine kadar uzun araç kuyrukları meydana geldi.

SIRADAKİ VİDEO
12 katlı binanın devrilme anı kameralarda
10.11.2024Pazar
Otomobil direğe çarpıp ikiye bölündü!
10.11.2024Pazar
Düğünde vurulan genç kız öldü; 5 kişi gözaltında
10.11.2024Pazar
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile bir araya geldi
10.11.2024Pazar
Dışişleri Bakanı Fidan, Maldivler Dışişleri Bakanı Khaleel ile bir araya geldi
10.11.2024Pazar
Bunlar da Var
Tiktok bataklığında namazla dalga geçildi! 00:18
Tiktok bataklığında namazla dalga geçildi!
10.11.2024Pazar
İstanbul’da yolcu otobüsü devrildi! 03:31
İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi!
10.11.2024Pazar
Çöken balkondan zemine düşen işçi hayatını kaybetti 01:44
Çöken balkondan zemine düşen işçi hayatını kaybetti
09.11.2024Cumartesi
Taksim Metro İstasyonu’nda intihar girişimi: İşletmeye kapatıldı 00:13
Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
09.11.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA