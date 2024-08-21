Ankara ve Bolu Alarmda: Orman Yangını Kızılcahamam'dan Gerede'ye sıçradı!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayan ve hızla büyüyerek Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçrayan yangın, bölgede büyük bir tehlike oluşturuyor. Şahinler Mahallesi'nde öğle saatlerinde anız yangını olarak başlayan alevler, şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Ankara-Bolu sınırındaki yangın, kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına aldı.

Yangına ilk olarak bölgedeki itfaiye ekipleri, arazözler ve tankerlerle müdahale edildi. Ancak alevlerin büyümesi ve hızla yayılması üzerine, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Helikopterler, yangının kontrol altına alınabilmesi için yoğun bir şekilde su bırakma operasyonlarına devam ediyor.

Yangının en tehlikeli boyutlarından biri ise, alevlerin Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü'ne kadar yaklaşması oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevler köy sınırlarına kadar ulaştı ve köy sakinlerinde büyük bir panik yarattı. Yetkililer, köyde yaşayan vatandaşları olası bir tahliye durumuna karşı uyardı.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangının saat 12.28'de Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde başladığı ve il sınırlarını aşarak Gerede ilçesine kadar yayıldığı belirtildi. Valilik, yangına müdahalenin koordineli bir şekilde sürdüğünü ve söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.