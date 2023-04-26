Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açıldı! İşte hattın İlk seferinden özel görüntüler

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı faaliyete geçti. Açılışı yapılan hat Ankara ile Sivas arasında olan 12 saatlik süreyi 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 1 saate indiriyor. İşte dev hizmetin ilk seferinden özel görüntüler.