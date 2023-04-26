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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açıldı! İşte hattın İlk seferinden özel görüntüler

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açıldı! İşte hattın İlk seferinden özel görüntüler
26.04.2023 17:51

OTOMATİK OYNAT

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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı faaliyete geçti. Açılışı yapılan hat Ankara ile Sivas arasında olan 12 saatlik süreyi 2 saate, Ankara-Yozgat arasını ise 1 saate indiriyor. İşte dev hizmetin ilk seferinden özel görüntüler.

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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz" dedi.

ANKARA SİVAS HIZLI TRENLE NE KADAR SÜRÜYOR?

Hızlı tren hattının açılmasıyla normalde 6-7 saat süren Ankara -Sivas arası mesafe 2 saate düşecek. Saatte 250 kilometre hıza uygun inşa edilen YHT hattı ile Ankara Yozgat arası da 1 saate inecek.

YHT ANKARA SİVAS HIZLI TRENİ HANGİ ŞEHİR VE İSTASYONLARDAN GEÇİYOR?

Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde

Elmadağ,
Kırıkkale,
Yerköy,
Yozgat,
Sorgun,
Akdağmadeni,
Yıldızeli ve
Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak.

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