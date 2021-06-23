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Ankara Altındağ'da feci kaza! Otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada

Ankara Altındağ'da feci kaza! Otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada
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Ankara Altındağ'da Ruçhan Kılıç'a otomobil çarptı. Kılıç, çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtu ve daha sonra yere düştü. Kılıç, kazadan yaralı olarak kurtulurken o anlar ise kameraya yansıdı.


Kaza, dün Altındağ ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi.

Trafiğin yoğun olduğu Kazım Karabekir Caddesi'nde karşıya geçmek isteyen Ruçhan Kılıç'a otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak, yola düşen Kılıç, yaralandı.

Kılıç, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ruçhan Kılıç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsünün ifadesini alıp, serbest bırakırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Öte yandan kaza anının, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, caddenin karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Ruçhan Kılıç'ın metrelerce savrulduğu anlar yer aldı.

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