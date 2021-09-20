Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak A Haber'e konuştu: Kupayı getiriyoruz herkesi bekliyoruz

Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. A Haber'e özel açıklama yapan Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Gaziler günü alınan bu kupayı gazilerimize armağan ediyoruz" dedi. Çakmak, "Kupayı getiriyoruz herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Çakmak'ın açıklamaları...

Ampute Futbol Milli Takımımız, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. A Haber'e özel açıklama yapan Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Gaziler günü alınan bu kupayı gazilerimize armağan ediyoruz" dedi. Çakmak, "Kupayı getiriyoruz herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.