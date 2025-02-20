SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ameliyat masasında fiyat pazarlığı! O hasta yaşadığı skandalı ilk kez ATV Haber’e anlattı!
Haberler Haber Videoları

Ameliyat masasında fiyat pazarlığı! O hasta yaşadığı skandalı ilk kez ATV Haber'e anlattı!

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 19:59 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 19:59

İstanbul'daki Özel Aile Hastanesi'nde bir hastayla hastane muhabesebecisi arasında geçen ''ameliyat masasında takılacak stent için fiyat pazarlığı'' yapıldığı anlara dair ortaya çıkan video sosyal medyada infial yarattı. Görüntüler sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastayla pazarlık muhasebeci "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından ATV Haber ameliyat masasında can derdinde stend pazarlığına maruz bırakılan hastaya ulaştı. İşte çirkin muameleye maruz kalan Hayrettin Erden'in olayın vehametini gözler önüne seren çarpıcı açıklamaları.

SIRADAKİ VİDEO
CHP'li Belediye Başkanı Sema Bodur hakkında flaş iddia: 200 doktoru 125 Milyon TL dolandırdı!
20.02.2025Perşembe
İstanbul'da kar alarmı: Yollar boş kaldı!
20.02.2025Perşembe
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? Yarın okul var mı? Resmi açıklama geldi!
20.02.2025Perşembe
İstanbul'da yarın (21 ŞUBAT CUMA) kar tatili olacak mı? Okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı!
20.02.2025Perşembe
Kar yağışı ne kadar sürecek? Meteoroloji uzmanından önemli uyarılar!
20.02.2025Perşembe
Bunlar da Var
Ankara’da yarın kar tatili olacak mı? Okullar tatil edildi mi? Vali Şahin’den ’’Eğitime ara’’ açıklaması! 00:33
Ankara'da yarın okullar tatil edildi mi? Vali açıkladı!
19.02.2025Çarşamba
Trump Jr.’dan Zelenskiy’e dansöz göndermesi! Meşhur videoyu paylaştı Savaşı bizim paramız olmadan kazansın dedi 00:19
Trump Jr.’dan Zelenskiy’e dansöz göndermesi!
20.02.2025Perşembe
Hatay Dörtyol’da trafik kazası: TIR ile Otomobilin çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı! 00:28
Hatay'da TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 1 yaralı!
19.02.2025Çarşamba
Başkan Erdoğan’ın ailesini hedef alan fitne girişimi! Ekrem Kızıltaş yazdı! 05:08
Başkan Erdoğan'ın ailesini hedef alan fitne girişimi! Ekrem Kızıltaş yazdı!
19.02.2025Çarşamba
CANLI YAYIN