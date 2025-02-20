Ameliyat masasında fiyat pazarlığı! O hasta yaşadığı skandalı ilk kez ATV Haber’e anlattı!

İstanbul'daki Özel Aile Hastanesi'nde bir hastayla hastane muhabesebecisi arasında geçen ''ameliyat masasında takılacak stent için fiyat pazarlığı'' yapıldığı anlara dair ortaya çıkan video sosyal medyada infial yarattı. Görüntüler sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hastayla pazarlık muhasebeci "kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından ATV Haber ameliyat masasında can derdinde stend pazarlığına maruz bırakılan hastaya ulaştı. İşte çirkin muameleye maruz kalan Hayrettin Erden'in olayın vehametini gözler önüne seren çarpıcı açıklamaları.