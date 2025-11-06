PODCAST CANLI YAYIN
Alkollü sürücüden polise: “Ehliyeti alma kemer yaz” İşte o anlar!

Alkollü sürücüden polise: “Ehliyeti alma kemer yaz” İşte o anlar!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde alkollü sürücü muayene ve sigortası olmayan otomobille yakalandı. Alkollü sürücü kendisine işlem yapmak isteyen ekiplere, "Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde durumundan şüphelendiği A.Ç. yönetimindeki 38 UC 320 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler tarafından alkol şüphesi üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere haber verdi. A.Ç. trafik ekiplerine alkolmetreyi üflemeden önce 'ehliyetimi alma kemerden ceza yaz' teklifinde bulunurken, trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde A.Ç. 1.84 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı.

Alkollü sürücü hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. A.Ç. ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Bunlar da Var

Ordu'da taş ocağında çökük meydana geldi! Vali Erol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Ordu'da taş ocağında çökük meydana geldi! Vali Erol A Haber'e özel açıklamalarda bulundu
Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!
Antalya'da otel inşaatında beton mikseri faciası: 1 ölü!
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" yazılı afişler ortalığı karıştırdı
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 10 ölü, 20 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle