Haberler Video Haber Videoları Aksaray son dakika! Karısını öldüren koca polisle çatıştı! Sokak ortasındaki çatışmada hayatını kaybetti! |Yemen-Eşref Akoda

Aksaray son dakika! Karısını öldüren koca polisle çatıştı! Sokak ortasındaki çatışmada hayatını kaybetti! |Yemen-Eşref Akoda

Aksaray son dakika! Karısını öldüren koca polisle çatıştı! Sokak ortasındaki çatışmada hayatını kaybetti! |Yemen-Eşref Akoda
24.06.2021 13:56
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Aksaray'da sabah saatlerinde sokak ortasında tartıştığı eşi Yemen Akoda'yı silahla öldüren cani koca Eşref Akoda, polis ekipleriyle girdiği çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akoda hayatını kaybetti.


Olay, saat 07.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Tatar Sokak'ta meydana geldi. Eşref Akoda, evlerinin önündeki sokakta henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Yemen Akoda'ya tabancayla ateş etti. Yemen Akoda kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesi üzerine, yakındaki emniyet müdürlüğü binasındaki polisler bölgeye geldi. Eşref Akoda, iddiaya göre, polislerin üzerine de ateş açtı. Akoda, polislerle çıkan çatışmada yaralandı. Eşref Akoda ve Yemen Akoda, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Eşref ve Yemen Akoda, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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