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Romanya 0-1 İsveç MAÇ ÖZETİ

Romanya 0-1 İsveç MAÇ ÖZETİ

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UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç, deplasmanda konuk olduğu Romanya'yı 1-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. İşte karşılaşmanın özeti.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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