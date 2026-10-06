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Romanya 0-1 İsveç MAÇ ÖZETİ
Romanya 0-1 İsveç MAÇ ÖZETİ
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 01:54
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026 02:03
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UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç, deplasmanda konuk olduğu Romanya'yı 1-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı. İşte karşılaşmanın özeti.
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