RAMAZAN İMSAKİYE
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AK Partili vekiller CHP'li İlhan Kesici'nin '128 milyar dolar' açıklamasını değerlendirdi

AK Partili vekiller CHP'li İlhan Kesici'nin '128 milyar dolar' açıklamasını değerlendirdi
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AK Partili vekiller CHP'li İlhan Kesici'nin '128 milyar dolar' açıklamasını A haber ekranlarında değerlendirdi.


AK PARTİLİLERDEN AÇIKLAMA


CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin, partisinin yürüttüğü "128 milyar dolar kayıp" kampanyası ile ilgili yaptığı "Rezerv kaybolmaz. Devletin her şeyi kayıt altındadır" açıklaması AK Partililere soruldu. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlhan Bey'in açıklaması çok yerinde bir açıklamadır. 128 milyar dolarlık yalan bombasını patlatmıştır." ifadelerini kullanırken, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise, "İlhan Kesici açıklamasıyla CHP'nin iftirasını yerle bir etti. CHP'yi ele verdi." dedi.


"BU BİR ALGI YÖNETİMİDİR"

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Kesici çok önemli bir şey söyledi. Merkez Bankası bilançolarına atıf yaptı. Bu soru aslında çok boş bir sorudur. Bu bir algı yönetimidir. Algıya yönelik bir harekettir. Bunun altı boştur"

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