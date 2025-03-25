AK Parti'den Özgür Özel'e "boykot" tepkisi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından CHP, protestoları artırırken, Genel Başkan Özgür Özel’den milli markalara yönelik boykot çağrısı geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel’in açıklamalarına sert tepki göstererek, "Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Özgür Özel'in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır." ifadelerini kullandı.