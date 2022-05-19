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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar: Finlandiya ve İsveç terörle bağlantısını kesmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar: Finlandiya ve İsveç terörle bağlantısını kesmeli
19.05.2022 17:10

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Son dakika haberi! AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, " İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla problemi olmadı. Problem onların terör örgütlerine verdiği desteklerle ilgilidir." dedi. Çelik, "Türkiye çok basit bir şey istiyor; NATO'nun üyeleri ve NATO'ya üye olmak isteyenlere NATO'nun ilkelerine bağlı olması isteniyor. Açık olan şu insanlığa karşı olan bu terör örgütlerine desteğinizi kesmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı. Ömer Çelik merak edilen asgari ücret zammına ilişkin de açıklama yaptı.

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