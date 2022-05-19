Son dakika haberi! AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, " İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olmasıyla problemi olmadı. Problem onların terör örgütlerine verdiği desteklerle ilgilidir." dedi. Çelik, "Türkiye çok basit bir şey istiyor; NATO'nun üyeleri ve NATO'ya üye olmak isteyenlere NATO'nun ilkelerine bağlı olması isteniyor. Açık olan şu insanlığa karşı olan bu terör örgütlerine desteğinizi kesmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı. Ömer Çelik merak edilen asgari ücret zammına ilişkin de açıklama yaptı.