AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına tepki! | VİDEO

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okumasına ve kadın-erkek yapılan sema gösterisine tepki gösterdi. Çelik, "İbadet diliyle oynamak çok zalim bir yaklaşımdır. Bu kadar acı hatıranın üzerine hala ibadet diliyle oynamaya çalışmak ayıp bir şeydir" dedi. Çelik, "Bu zihniyetin sözü ne olursa olsun kelamı ne olursa olsun ibadet diliyle oynuyorsa onun aklında ve kalbinde İstiklal Mahkesi vardır." sözleriyle tepki gösterdi.