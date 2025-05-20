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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Başkan Erdoğan’ı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: ’’Yerel lider bile olamamışsın’’
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: ''Yerel lider bile olamamışsın''

Giriş Tarihi: 20.05.2025 12:34:45

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine haddini aştı. Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı. Bu skandal sözlere ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert bir cevap geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yine haddini aştı. Başkan Erdoğan'ı küstah sözlerle hedef aldı. Bu skandal sözlere ise AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert bir cevap geldi:

Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. Özel'in genel başkanlığı "kopyacı" bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur.

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