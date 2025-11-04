PODCAST CANLI YAYIN
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. "Mizah tarihimizdeki “Zihni Sinir Proceleri”nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız. " diyen Çelik, "Özgür Özel’in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakına saldırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

Özel'e yanıt AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik (AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"Mizah tarihimizdeki "Zihni Sinir Proceleri"nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız.

SİYASİ TUTARSIZLIK VE UYDURMA FAALİYETİ
CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor.

Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece "kes, kopyala, yapıştır" tarzıyla yapılan konuşmalar.

Sn Özgür Özel'in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."

