AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri: Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Cevheri, "Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi" ifadelerini kullandı. Canlı yayının bir başka konuğu MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise "40 ayağın 40'ı da birden harekete geçti. İnşallah 40'ı da birden kırılacaktır" dedi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' programına konuk oldu.



Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Cevheri, "Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi" dedi.

İşte AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin açıklamarından satır başları;

"Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi. Baktığımızda 1923'ten 1950'ye kadar tek parti dönemi vardır. Vatandaşın iradesi dikkate alınmamıştır. Ne zaman ki 1950'de 'Yeter söz milletindir' denilmiştir. O tarihte vatandaşımız gerçekten gerçekten vatandaş olma bilincine erişmiş ve Türkiye'nin önü açılmıştır. Türkiye 10 yıl içerisinde gayri safi milli hasılası yüzde bin 44 oranında artmıştır. Ciddi manada bir kalkınma hamlesi gelişmiştir. O zaman bu Türkiye'nin önünün kesilmesi gerekiyordu ve rahmetli Menderes üzerinden ciddi bir algı operasyonu başlatıldı.



Vatandaşı gerçek manada bu milletin efendisi haline getiren rahmetli Menderes, idama götürüldü. Aynı senaryo 12 Mart 1971 muhtırasında; Adalet Partisi tek başına iktidara gelmişti. Ve Türkiye ciddi anlamda bir sanayileşme hamlesi yapmıştı. Muhtıra ile o dönemin başbakanı Süleyman Demirel istifa etmek zorunda bırakılmıştı. 71 ile 80 arasındaki döneme baktığımızda koalisyonlar ve ciddi bir terör dönemi vardır. Öyle bir terör estirdiler ki vatandaş artık 'Asker gelsin, el koysun.' noktasına getirdiler.

"AK PARTİ, VATANDAŞIN HÜR İRADESİYLE İKTİDARA GELDİ"

12 Eylül darbesi yapıldı. Birçok problem o gün yapılan anayasanın temelinde yatmaktadır.1983 yılında Turgut Özal tek başına iktidara geldi. Türkiye her alanda ciddi bir atılım yaptı. Yine o dönemde de Türkiye'nin önünün kesilmesi gerekiyordu; rahmetli Özal bir şekilde iktidardan uzaklaştırıldı. En son 28 Şubat Post-Modern darbesi. O dönemin yönetimlerine baktığımızda, Türkiye'de yaklaşık 21-22 banka iflas etmiş, kasalar boşaltılmıştı. Neticede o dönemde de vatandaşın hür iradesiyle 2002'de AK Parti iktidara geldi."

HEDEFTE TÜRKİYE VAR!

Programa konuk olan MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamalar, son günlerde İçişleri Bakanımız ve Eski Başbakanımız ile evladı üzerinden yapılan saldırıların bir operasyon olduğunu, dolayısıyla bu operasyonun orada adı geçen şahıslar üzerinden yapılsa da sonuçta hedefte Türkiye var. Bu bir gerçek. İlk günlerde vatandaşımız bu meddahlık oyununa ilgi gösterdi ama devamında şunu gördü; bu gerçekten kökleri derinlere giden dolayısıyla Türk milleti ve İslam düşmanlarının desteğiyle yürütülen bir operasyon olduğunu da millet anladı.



Tabii ki burada olay sadece bir organize suç örgütü elebaşısının çıkıp bir konudaki kızgınlığını, bir kişiye olan hasmane tutumunu aktarması şeklinde görmek mümkün değil. Bunu çok kısa bir alanda değerlendirmek mümkün değil. Bunu değerlendirebilmek için; Türkiye'nin dünya gündemi içerisindeki konumunu durumunu göz önüne almak lazım.



Özellikle son dönemde dış ilişkiler boyutuyla baktığımızda birçok alanda elde ettiği dik duruşu, Türkiye üzerinde emelleri olanların hüsrana uğramaları; Doğu Akdeniz konusu ele alabilirsiniz. Dağlık Karabağ'ın tekrar işgalden kurtarılmasından Türkiye'nin uluslararası arenadaki başarıları dikkate alıp değerlendirdiğinizde elbette Türkiye ile uğraşanlar olacak.

"40 AYAĞIN 40'I BİRDEN HAREKETE GEÇTİ"

Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özelinde şunu ifade etmek gerekiyor; özellikle terörle mücadele konusunda çok ciddi başarılar elde etmiş. PKK terör örgütünün Türkiye'deki sayısı 250'nin altına gerilemişse, kırmızı bültenle aranan bir yönetici etkisiz hale getirilmişse, dolayısıyla biz terörle mücadele konusunda ciddi başarı elde etmişsek bu çalışmalarda Sayın Soylu'nun da çok ciddi katkıları olmuştur.

40 ayağın 40'ı da birden harekete geçti. İnşallah 40'ı da birden kırılacaktır."