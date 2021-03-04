AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri yeniden çöp, çukur devrini hortlatmışlardır. Bir de tıkır tıkır çalışıyorsunuz demezler mi... Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha temel belediye hizmetlerinin altından kalkamıyorlar. Çöp dağlarının yeniden ortaya çıkması, araçların çukurdan, yayaların çamurdan çıkamaması yıkım değil de nedir? AK Parti yönetimindeki herhangi bir belediye çıksa yeri göğü inletecek kesimlerin, CHP yönetimlerine karşı lal kesilmeleridir." dedi. Başkan Erdoğan, "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı." açıklamasında bulundu.

AK Parti'de kadim davamız dışında hiç kimse hiçbir şey vazgeçilmez değildir.

Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık, derdini dinlemedik tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. Aksi takdirde partimizin ve onunla birlikte ülkemizin yaşayacağı sıkıntıların vebalinin altından kalkamayız.

Geçmişte Türkiye önüne çıkan fırsatları, krizler nedeniyle hep kaçırmıştır. Bu defa da aynı oyunun sahnelenmeye çalışıldığını biliyoruz. Bu kez büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına mani olamayacaklar.







Bugün Türkiye'de milletimizin ülke yönetimini emanet edeceği bir başka parti yoktur. Yeni yönetim sistemine geçmemizle birlikte yolumuza Cumhur İttifakı ile devam ediyoruz. Bu yolda ülkemizi tarihi bir dönüm noktasından geçirme sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Karşımızdaki ittifak şimdiden tel tel dökülmeye başladı.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDE BU PARTİYE YER YOK

Etrafında oluşturulmaya çalışılan illüzyon her geçen gün daha da battığı taciz, tecavüz, hırsızlık batağında sönüp giden CHP artık kendi derdine düşmüştür. Siyasetin cilvesi olarak bu partinin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Türkiye'nin geleceğinde bu partiye yer olmadığını da şimdiden görüyoruz.

SESSİZ DEVRİMLER

Milletimiz siyasi tercihini belirlerken geçmişte yapılanlar kadar gelecekte de kendisine umut verecek kadrolara bakar. Reform programlarıyla kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini tümüyle değiştiren parti biziz.

Sadece son 2-3 yılda yaptığımız reformlar dahi başlı başına bir destandır. Yönetim sistemi arayışlarının zirvesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ülkemize biz kazandırdık. Türkiye köklü bir yönetim şekli değişikliğine imza atmıştır.





Salı günü İnsan Hakları Eylem Planı'mızı kamuoyu ile paylaştık. Önümüzdeki hafta da ekonomik reform paketimizi açıklayacağız.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kimseden katkı gelmese bile biz kendi hazırlıklarımızı yapacağız. İnşallah Türkiye'yi kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız.

ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR

CHP'li belediyeler çöp, çamur, çukur günlerine yönettiği kentleri geri döndürdüler. Seçimlerden önce yıkmaya geliyoruz derken biz siyasi bir söylem sanmıştık. Bunlar kentleri yıkmaya gelmişler. Verdikleri görüntüler yıkım değil de nedir?

Bir AK Parti belediyesi olsa bizi linç etmeye hazır olanlar, CHP'li belediyelerin bu hali karşısında kör ve sağır kaldılar. Biz bunların gerçek yüzlerini; Gezi'de, 15 Temmuz'da, Boğaziçi meselesinde gördük.

Türkiye salgın döneminde büyümesini sürdüren çok az ülkeden biri.