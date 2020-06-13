AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'de önemli açıklamalar

13.06.2020 23:37

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadelede dünyaya örnek bir duruş sergiledik diyen Kurtulmuş, Twitter'ın yerli ve milli hesapları hedef almasını da eleştirdi. Kurtulmuş, "Twitter'ın bu hesapları kapatması bu mecranını siyasallaştığını gösteriyor. Bir şirket nasıl olur da bu kadar politize olur ve insanların hesaplarını kapatır bunu tüm dünyanın sorgulaması lazım." ifadelerini kullandı.