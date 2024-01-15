AK Parti 48 il adayının açıklanacağı tarih belli oldu!

AK Parti, tüm Türkiye'yi yasa boğan terör saldırısının ardından dün planlanan aday tanıtım toplantısını ileri bir tarihe erteledi.

ERTELENEN TANITIM 18 OCAK'TA YAPILACAK

Bugün yapılan açıklamada aday tanıtımın 18 Ocak'ta yapılacağı bildirildi. Aday Tanıtım toplantısı Perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde yapılacak.

48 İLİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANACAK

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak.

Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor. Açıklanacak 48 belediyede deprem illeri adaylarında büyük değişim yaşanması bekleniyor.



AK Parti, kamuoyu tarafından merakla beklenen belediye başkan adaylarını bu hafta açıklayacak. Aday belirleme sürecini AK Parti Genel Başkanı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde titiz bir çalışma ile yürüten parti yönetimi, 5 ayrı parametreyi baz aldı.

Partinin 7 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15'i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklanması ile tüm Türkiye'yi Türkiye Yüzyılı hizmet belediyeciliği heyecanı sardı. 48 il adayı için gözler Ankara'ya çevrildi.

İLÇELER OCAK SONUNDA TAMAMLANACAK



Ankara'da yapılacak aday tanıtım töreninde sadece il belediye başkan adayları açıklanmış olacak. İlçe belediye başkan adayları için çalışmalar ise devam ediyor. İlçe belediye başkan adaylarının da Ocak ayı sonuna kadar açıklanması planlanıyor. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir gibi metropol illerin ilçe adaylarının açıklanmasına Başkan Erdoğan bizzat katılacak. Diğer ilçe adaylarının açıklanması ise AK Parti Genel Başkan Yardımcılarının katılacağı törenlerle açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından tam saha çalışmaları hız kazanacak. Özellikle ramazan ayı da çok iyi değerlendirilecek. İftar ve sahur programları ile seçmenle bir araya gelinecek.

DEPREM İLLERİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM



Asrın felaketi olarak nitelendirilen, 6 Şubat depreminde büyük yıkımın yaşandığı deprem illerinin belediye başkanlarında büyük değişim yapılması bekleniyor. Özellikle depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş ve yıkımın yoğun olduğu Malatya ile Adıyaman'da mevcut belediye başkanı ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Depremle yıpranan başkanlar yerine deprem illerini kalkındıracak, dirençli ve sağlam şehirlerin kurulmasında öncülük edecek adaylar gösterilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, deprem illerindeki söylem de dirençli şehirler üzerine olacak.

AÇIKLANACAK İLLER ŞU ŞEKİLDE



Adayı açıklanacak iller şöyle: Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa Tekirdağ, Trabzon, Van, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Bolu, Çorum, Mardin, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Zonguldak, Gümüşhane, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Uşak ve Yozgat.

ERDOĞAN'DAN İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

Öte yandan Başkan Erdoğan bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.

YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.

Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.