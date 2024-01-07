Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum

"BELEDİYECİLİKTE ADETA BİR DESTAN YAZDIK" 1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde kanıtladık. Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. 94 ruhu denilen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. Ülke yönetimine talip olduk. Şehirlerimizin makus talihini tersine nasıl çevirdiysek ülkemizin eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik. Ey İstanbul, İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu? Çöpten çukurdan nasıl temizlediysek şimdi de 30 büyükşehir ve onun yanında il belediyeleriyle de bu temizlik için yola çıktık. Hazırız ve kararlıyız. Durmak yok... Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti.

Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla yola çıkmaktır. Eser siyaseti hizmetlerimizi belediyecilikle tamamlamadan eksik kalacağına inanıyoruz. Hatta muhalefet partilerinin yönetiminin kötü olmasının da faturasını biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Adayları tespit ederken şehirlerin her anında yanında olacak donanımlı adaylar seçtik. CHP'Lİ BELEDİYELERE SERT TEPKİ Hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy vermeye mecburiyeti yoktur. Mecbur değilsin, Şehrin seninle değişsin diyoruz. İşte bu anlayışla kendini değil, kenti düşünen, laf değil, proje üreten, kibirle değil, tevazuyla hareket eden belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz.

15 Ocak'ta da büyük bir törenle seçim startını vereceğiz. Gece gündüz sahada olacağız. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerimize en büyük halkayı ekleyeceğimize inanıyoruz. 30 büyükşekir ve 519 ilçesi, 51 ili ve 403 ilçesi, 390 beldesiyle belediyecilikte yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. 50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımız da bu seçimde belirlenecek. Dünyada yerel demokrasinin bu kadar düzgün işlediği pek az ülke vardır. BİZİM SİYASİ KÜLTÜRÜMÜZDE MİLLETE KÜSME OLMAZ Tamamen hür iradeyle mahalli idarelerini belirleyecek tüm vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üzerinde yer vardır. Bizim siyasi kültürümüzde millete küsme olmaz. Bizim siyasi kültürümüzde oy renginden dolayı millete hakaret etme asla ve asla söz konusu olamaz. Biz sadece tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını istemekle mükellefiz. Son sözü milletimize bırakacağız.

KİRLİ OYUNLARA SERT TEPKİ: SİZE RİYAD'DAN EKMEK ÇIKMAZ



Eski Türkiye'de kaldığını umut ettiğimiz senaryolar yeniden piyasaya sürülmeye başlandı. Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor.