Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum

Toplantı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bazı kabine üyeleri, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları, büyükşehirlerin MHP il başkanları da yer aldı.
26 İLİN ADAYLARIYLA GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan, tanıtım toplantısı ismini açıklayacağı adaylarla bir görüşme gerçekleştirdi.
PROGRAM 15 OCAK'TA DEVAM EDECEK
İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrilecek.
Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak.
5 İLDE MHP ADAYI DESTEKLENECEK
AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. MHP ile görüşmeler tamam. AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek.
24 ilde MHP aday çıkartmayacak, AK Parti adayını destekleyecek. 22 ilde ise her iki parti de aday çıkartacak.
AK PARTİ İSTANBUL'UN SEÇİM ŞARKISI
AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında sürdürülen seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.
İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı.
İSTANBULLULARA MESAJ: ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI
Yeniden İstanbul sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da duyurdu. Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.
Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.
Şarkının sözleri ise şöyle;
Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı
Yandık sevda ocağında
Hep gül olsun kucağında
Bu şehrin her sokağında
Aşkımızın hey, izi kaldı
Vokalistler Söyler
(Yandık sevda ocağında)
(Hep gül olsun kucağında)
(Bu şehrin her sokağında)
(Aşkımızın izi kaldı)