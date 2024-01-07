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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ve 15 ilde adaylarını açıkladı. Katil İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, "Daha fazla kan dökerek can alarak çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir" dedi. Erdoğan, "1994'ten itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini hayat geçirmiş bir kadroyuz. Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. Türkiye'de çığır açtık." ifadelerini kullandı. İstanbul'u fetret devrinden çıkaracaklarını belirten Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un 5 yıl daha kaybedecek vakti yok." şeklinde konuştu. Erdoğan, İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 00:21 Güncelleme 07 Ocak 2024, 16:18
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı Murat Kurum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

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İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM

Başkan Erdoğan, toplantıda, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek mahalli idareler seçiminde AK Parti'nin İstanbul dahil 11 büyükşehir belediye ve 15 ilin başkan adayını açıkladı.

AK Parti İSTANBUL Belediye Başkan adayı MURAT KURUM oldu!

Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Istanbullular, kıymetli hanımefendiler, sevgili genç kardeşlerim, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. 81 vilayetimizin tamamındaki teşkilat mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

"Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz" inancıyla vatanımızın bekası uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kalanlarına başsağlığı diliyorum.

İsrail şiddetine maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz için yüreklerimizin dağlandığı bir dönemdeyiz. İsrail'in barbarca saldırılarında şehit düşen 23 bin Filistinli kardeşimize de Allahtan rahmet diliyoruz.

KATİL İSRAİL İLAHİ ADALETLE YÜZLEŞECEK

Daha fazla çocuk öldürerek abad olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. Biz de bü süreçte zalimlerden hukuk önünde hesap sorulması için her türlü çabayı göstereceğiz. Birileri istiyor diye biz mazlumlara asla sırtımızı dönmeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin yanında dimdik duracağız.

Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 15 şehir adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Mahalli seçim sürecinin bu ilk tanıtım toplantısında adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. AK PArti ülkemizde istişare kültürünün uygulandığı tek siyasi partidir. Araştırmalar değerlendirmeler sonunda adaylarımızı belirledik. Elbette bu konuda da eksiğimiz olabilir ama bu şehirlerimiz için en hayırlısını istediğimizden hiç kimse şüphe etmesin.

Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. 30 yıllık birikim ve donanıma sahibiz.

"BELEDİYECİLİKTE ADETA BİR DESTAN YAZDIK"

1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz rüştümüzü önce yerel yönetimlerde kanıtladık. Belediyecilikte adeta bir destan yazdık. 94 ruhu denilen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. Ülke yönetimine talip olduk. Şehirlerimizin makus talihini tersine nasıl çevirdiysek ülkemizin eksiklerini de tamamlamak için harekete geçtik.

Ey İstanbul, İstanbul çöp, çukur, çamur diye tanımlanmıyor muydu? Çöpten çukurdan nasıl temizlediysek şimdi de 30 büyükşehir ve onun yanında il belediyeleriyle de bu temizlik için yola çıktık.

Hazırız ve kararlıyız. Durmak yok... Yeniden İstanbul, Yeniden AK Parti.

Amacımız 31 Mart 2024 seçimleri için milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla yola çıkmaktır. Eser siyaseti hizmetlerimizi belediyecilikle tamamlamadan eksik kalacağına inanıyoruz. Hatta muhalefet partilerinin yönetiminin kötü olmasının da faturasını biz ödemek mecburiyetinde kalıyoruz. Ülkemizi ve şehirlerimizi böyle bir iklimle karşı karşıya bırakmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Adayları tespit ederken şehirlerin her anında yanında olacak donanımlı adaylar seçtik.

CHP'Lİ BELEDİYELERE SERT TEPKİ

Hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy vermeye mecburiyeti yoktur. Mecbur değilsin, Şehrin seninle değişsin diyoruz.

İşte bu anlayışla kendini değil, kenti düşünen, laf değil, proje üreten, kibirle değil, tevazuyla hareket eden belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz.

15 Ocak'ta da büyük bir törenle seçim startını vereceğiz. Gece gündüz sahada olacağız. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'ta seçim zaferlerimize en büyük halkayı ekleyeceğimize inanıyoruz. 30 büyükşekir ve 519 ilçesi, 51 ili ve 403 ilçesi, 390 beldesiyle belediyecilikte yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. 50 bin 500 mahalle ve köy muhtarımız da bu seçimde belirlenecek. Dünyada yerel demokrasinin bu kadar düzgün işlediği pek az ülke vardır.

BİZİM SİYASİ KÜLTÜRÜMÜZDE MİLLETE KÜSME OLMAZ

Tamamen hür iradeyle mahalli idarelerini belirleyecek tüm vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz. Milletimizin tercihi ne olursa olsun başımızın üzerinde yer vardır. Bizim siyasi kültürümüzde millete küsme olmaz. Bizim siyasi kültürümüzde oy renginden dolayı millete hakaret etme asla ve asla söz konusu olamaz. Biz sadece tercihlerini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını istemekle mükellefiz. Son sözü milletimize bırakacağız.

KİRLİ OYUNLARA SERT TEPKİ: SİZE RİYAD'DAN EKMEK ÇIKMAZ

Eski Türkiye'de kaldığını umut ettiğimiz senaryolar yeniden piyasaya sürülmeye başlandı. Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor.

Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor.

Yıllarca önyargılarını gerçek sandılar, sahte korkularının esiri oldular. Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar gaflet çukurunda boğuluyorlar.

Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak asla hassasiyet belirtisi değildir.

Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz.

TERÖRİSTLERE BONCUK DAĞITIYORLAR

Seçim zaferi ile Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Özgür Efendi nerede bir terörist, çapulcu varsa ya selam çakıyor ya da sırtını sıvazlıyor.

İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK

İstanbul'u fetret devrinden çıkaracağız. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir. İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un 5 yıl daha kaybedecek vakti yok.

ESKİŞEHİR AK PARTİ Belediye Başkan adayı NEBİ HATİPOĞLU oldu!

Açıklanan 12 büyükşehir şu şekilde:

1- İstanbul - Murat Kurum
2-Kocaeli - Tahir Büyükakın


3-Eskişehir - Nebi Hatipoğlu



4- Bursa - Alinur Aktaş

5-Denizli - Osman Zolan



6-Balıkesir - Yücel Yılmaz


7.-Aydın - Mustafa Savaş
8-Samsun - Halit Doğan
9- Erzurum - Mehmet Sekmen


10-Muğla - Aydın Ayaydın
11-Ordu - Hilmi Güler

Büyükşehirler dışında açıklanacak 16 il:


1.Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
2.Elazığ - Şahin Şerifoğulları


3.Edirne - Belgin İba


4.Düzce - Faruk Özlü


5.Bitlis - Nesrullah Tanğlay


6.Bingöl - Erdal Arıkan


7.Çanakkale - Jülide İskenderoğlu
8.Çankırı-Hüseyin Filiz
9.Kastamonu - Tahsin Babaş
10.Rize - Rahmi Metin
11.Sinop - Yakup Üçüncüoğlu
12.Tokat - Eyüp Eroğlu
13.Yalova-Mustafa Tutuk


14.Isparta - Şükrü Başdeğirmen


15.Artvin - Mehmet Kocatepe

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Tanıtım Toplantısı için hazırlıklar tamamlandı.

Katılımcılar ve basın mensupları saat 10.30 itibarıyla güvenlik kontrolünden geçtikten sonra içeri alınmaya başladı.

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Hazırız Kararlıyız" mottolu sahne tasarımı yapılan salona, "Yeniden İstanbul Yeniden AK Parti" ve "Fatih'in İstanbul'u Fethettiği Aşktayız" yazılı pankartlar asıldı. Ayrıca, platformun arkasındaki dev led ekranda AK Parti ve Türkiye Yüzyılı amblemleri yer aldı.

Salonun dışında basın mensuplarının canlı yayın yapabilmesi için alanlar oluşturuldu.

Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu buradan programı takip ederken, aday adayları, belediye başkanları ve bazı katılımcılar da toplantıya dair izlenimlerini aktarıyor.

Toplantı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, AK Parti MYK ve MKYK üyeleri, bazı kabine üyeleri, 26 şehrin milletvekilleri ve 3 kademe il başkanları, büyükşehirlerin MHP il başkanları da yer aldı.

26 İLİN ADAYLARIYLA GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, tanıtım toplantısı ismini açıklayacağı adaylarla bir görüşme gerçekleştirdi.

PROGRAM 15 OCAK'TA DEVAM EDECEK

İstanbul'daki programın ardından bu kez gözler 15 Ocak tarihine çevrilecek.

AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu!

Başkan Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini 7 başlıkta açıklayacak. Ardından da aralarında İzmir ve Ankara adaylarının da olduğu, 46 ilin adayını kamuoyu ile paylaşacak.

5 İLDE MHP ADAYI DESTEKLENECEK

AK Parti, Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla da görüşmelerini sürdürüyor. MHP ile görüşmeler tamam. AK Parti 5 ilde MHP adayını destekleyecek.

24 ilde MHP aday çıkartmayacak, AK Parti adayını destekleyecek. 22 ilde ise her iki parti de aday çıkartacak.

AK Parti İstanbulun yeni yerel seçim şarkısı belli oldu! Çoğu bitti azı kaldı

AK PARTİ İSTANBUL'UN SEÇİM ŞARKISI

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İstanbul'un dört bir yanında sürdürülen seçim kampanyası kapsamında kullanılacak ilk seçim şarkısı belli oldu.

AK Parti İstanbul'un yerel seçim şarkısı belli oldu!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı.

İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin paylaştığı video kısa sürede büyük beğeni topladı.

İSTANBULLULARA MESAJ: ÇOĞU BİTTİ AZI KALDI
Yeniden İstanbul sloganıyla yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da duyurdu. Ünlü Sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.

Söz; Halil Gökkaya, Müzik; İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Şarkının sözleri ise şöyle;

Aşkımız erdi bahara
Kışı bitti, yazı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Kapandı yıllanmış yara
Çoğu bitti, azı kaldı
Sevin, İstanbulum, sevin
Bu mutluluk hakkın senin
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti, azı kaldı
Gönlümüzde hasretinin tadı kaldı, tuzu kaldı
Çoğu bitti ey, azı kaldı


Yandık sevda ocağında
Hep gül olsun kucağında
Bu şehrin her sokağında
Aşkımızın hey, izi kaldı

Vokalistler Söyler
(Yandık sevda ocağında)
(Hep gül olsun kucağında)
(Bu şehrin her sokağında)
(Aşkımızın izi kaldı)

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