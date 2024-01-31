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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024, 09:25 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024, 09:36

Ahmet Söylemez kimdir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Peki; Ahmet Söylemez kimdir? İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KAFES-33" Operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️

Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile Birlikte 9⃣ Şüpheli Yakalandı❗️

Organize Suç Örgütlerine,… pic.twitter.com/c6QiBEMOtZ

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 31, 2024

AHMET SÖYLEMEZ KİMDİR?

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen 'Kafes-33' operasyonlarında, organize suç örgütünün lideri Ahmet Söylemez'in elebaşılığında Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de faaliyet gösteren suç örgütü başarılı bir şekilde çökertildi.

Operasyon kapsamında Ahmet Söylemez ile birlikte toplamda 9 kişi yakalandı. Suç örgütünün Ankara, İstanbul ve Diyarbakır illerinde aktif olduğu tespit edildi. Ahmet Söylemez liderliğindeki örgütün iş yerlerini kurşunlayarak iş insanlarına baskı yaparak para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para ödemeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına silahlı saldırılar düzenledikleri belirlendi.

Bu başarılı operasyonla birlikte suç örgütünün faaliyetleri sonlandırılmış ve lideri Ahmet Söylemez ile birlikte örgüt üyeleri adalete teslim edilmiştir.

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