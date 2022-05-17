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Ağrı'da akrabaların taş, sopa ve silahlı kavgası: 5 yaralı

Ağrı'da akrabaların taş, sopa ve silahlı kavgası: 5 yaralı
17.05.2022 14:22

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Ağrı'da amca çocukları arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Polis olaya karıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Dörtyol kavşağında meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Amca çocukları olduğu öğrenilen iki taraf birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı. Çıkan kavgada aynı aileden Necip Elmas, Sinan Elmas, Yüksel Elmas, Neriman Elmas ile o sırada yoldan geçen Emine Morkoyun adlı genç kız yaralandı.

Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına aldı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 silah ele geçirildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Sinan ile Yüksel Elmas ameliyata alınırken, diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

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