Af yasası sonrası 90 bin mahkuma tahliye yolu! İnfaz düzenlemesinden kimler yararlanacak? | Video 07.04.2020 12:29

TBMM bugün on binlerce kişinin merakla beklediği infaz düzenlemesi teklifi için mesaiye başlıyor. Bu hafta içerisinde kanunlaşması beklenen yasayla birlikte 11 kanunda değişiklik öngörülüyor. Peki, Düzenleme ne zaman yasalaşacak? İnfaz düzenlemesinden kimler yararlanacak? Bu kararla birlikte yaklaşık 90 bin kişi tahliye olacak.

Teklif özellikle çocuklar açısından önemli değişiklikler getiriyor. 12-15 yaş arasındakilerin 1 gün yattığı, 3 gün sayılacak. 15-18 yaş arası olanlarınsa cezaevindeki bir günü 2 gün kabul edilecek. Çocukların 2 ayda 1 olan anne, baba, kardeşleriyle yüz yüze özel odada görüşme hakkı ayda 1'e ve süresi 3 saatten 24 saate kadar çıkacak. Çocuk mahpusun yaş günü gibi özel günlerini ailesiyle kutlaması ve hafta sonunu çocuk evinde geçirmesi hakları tanınacak.

PANSİYON MODELİ

Mevcut infaz sisteminde özel uygulama olan "hafta sonu hapsinin" kapsamı ve dönemi genişletiliyor. Kasıtlı suçlarda 6 ay veya daha az süreli cezalarda tanınan bu hakkın üst sınırı 1.5 yıla çıkarılacak. En fazla 1.5 yıl hapis cezası alan hükümlü, part-time hapis hakkından yararlanacak. Ölümlü olmayan taksirli suçlarda ise 3 yıla kadar ceza alanlar bu hakkı kullanabilecek. Bu hükümlüler, cuma günü saat 19.00'da cezaevine girip pazar günü saat 19.00'da çıkacak. İstenirse hafta içi gece hapsi tercih edilebilecek. Bu durumda hafta içi saat 19.00'da cezaevine giren hükümlü ertesi gün saat 07.00'de çıkacak.

ORMANDA İKAMET

İnfaz sırasında veya denetimli serbestlikle hükümlü bir kamu kuruluşunda çalıştırılıyorsa, kurumun barınma tesisinde kalabilecek. Bu uygulamanın daha çok orman teşkilatında çalışan ve özellikle yangın kulelerinde görev alan cezalılar için kullanılması hedefleniyor. Teklif, "mükerrer" denilen suç tekrarında "yatar" miktarında hassas bir ayar getiriyor. Koşullu salıverme döneminde yeniden suç işleyen eski mahkûm, önceden kalan cezasının tamamını yatmayacak. Bunun yerine sonraki suç için verilen hapis cezasının iki katı yatacak.

MAFYA TEFECİLİĞE KAYDI

Cezaların arttırıldığı ender alanlardan birisi ise mafya ve tefecilik oluyor. Buna göre Türk Ceza Yasası'nda "suç işlemek için örgüt kurma" olarak tarif edilen mafyaya verilecek cezanın alt sınırı 2 yıldan 4 yıla, üst sınırı 6 yıldan 8 yıla çıkacak. Cezanın alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, üst sınırı 2 yıldan 4 yıla yükselecek. Mafya, tefecilik yapıyorsa verilecek cezanın alt sınırı 6 yıldan az olmayacak. Son dönemde organize suç örgütlerinin özellikle tefecilik alanında yoğunlaşması ve mağduriyetlerin toplumsal boyuta ulaşması nedeniyle düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

KÜMES PİYANGOSU

Kapalı cezaevinde olup bir yıl sonra açığa geçme hakkı olan hükümlüler hemen açık cezaevine geçebilecek. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, kapalıdan açığa nakillerin gerekçesini açıklarken, "Kapalı cezaevlerinin iş ve işlemlerini yürüten kişiler açık cezaevindeki hükümlüler. Cezaevinin yemeği çıkacak, fırını çalışacak, tarım cezaevindeki hayvanların, kümeslerin bakımı var. Bir yıl sonra zaten açığa ayrılacakları erkene almış oluyoruz" dedi.

HANGİ SUÇUN YATARI NE KADAR?

İSTİSNA dışındaki tüm suçlarda cezanın 3'te 2'si (örneğin 6 yıllık cezada 4 yıl hapis) olan infaz süresi yarıya (6 yılda 3 yıl) düşüyor. Ayrıca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçunun yatarı, 4'te 3'ten 3'te 2'ye iniyor. Mükerrer suçlarda da 4'te 3 olan infaz süresi 3'te 2'ye düşecek. İnfazı aynen devam edecek suçların "yatarı" ise şöyle:

Terör: 4'te 3'ü, Terör suçunda çocuklar: 3'te 2'si, Cinsel suçlar: 4'te 3'ü, Cinsel suçların basit hâllerinde: 3'te 2'si, Cinsel suçlarda fail çocuksa: 3'te 2'si, Uyuşturucu ticareti: 4'te 3'ü, Uyuşturucu ticaretinde fail çocuksa: 3'te 2'si, Kasten öldürmenin süreli hâlleri: 3'te 2'si, İşkence ve eziyet suçları: 3'te 2'si, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (fail çocuksa): 3'te 2'si.