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Adıyaman'da müşreti ile taksiciler arasında kavga! O anlar kamerada

Adıyaman'da müşreti ile taksiciler arasında kavga! O anlar kamerada
15.03.2021 18:09
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Adıyaman’da, taksiye binerek para vermediği iddia edilen müşteri ile taksiciler arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Tekme ve tokatlara muhatap olan yolcu Rıdvan P, iki taksiciyi bıçakladı.


Turgut Reis Mahallesi eski Adıyaman Valiliği yakınlarında taksiye binip parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P. ile taksiciler arasında tartışma çıktı.

Müşteri ile taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bindiği taksinin parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P., taksicilerden Şaban E., ve Siraç E.'yi bıçakla yaraladı.

İŞTE KAVGANIN DETAYLARI...

Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Bıçak ile yaralanan her iki taksici ile darp neticesi yaralanan Rıdvan P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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