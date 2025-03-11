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Adıyaman’da bir belde kuduz nedeniyle karantinaya alındı
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Adıyaman'da bir belde kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 22:13 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 22:13

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi, sahipli bir köpekte kuduza rastlanması üzerine karantinaya alındı. Alınan bilgiye göre, bir kişinin sahiplendiği köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine beldede 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Belde girişine "Kuduz risk bölgesi" tabelası asıldı. Köseceli beldesinde yaşayan Zahittin Orhan gazetecilere yaptığı açıklamada, bir vatandaşın köpeğinin saldırgan hareketler sergilemesi üzerine yapılan incelemede kuduz tespit edildiğini aktardı. Orhan, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin beldedeki tüm hayvanlara kuduz aşısı yaptığını belirtti.

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