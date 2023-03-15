Haberler Haber Videoları ADIYAMAN SEL VİDEOLARI! Vali Numan Hatipoğlu acı haberi canlı yayında verdi: 1 ölü 4 kayıp!

ADIYAMAN SEL VİDEOLARI! Vali Numan Hatipoğlu acı haberi canlı yayında verdi: 1 ölü 4 kayıp!

ADIYAMAN SEL VİDEOLARI! Vali Numan Hatipoğlu acı haberi canlı yayında verdi: 1 ölü 4 kayıp!
15.03.2023 10:59 - Son Güncelleme: 15.03.2023 11:00

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:16
ŞANLIURFA'DA SEL FELAKETİ!...
Haber 01:22
Ayhan Bilgen AK Parti'ye mi...
Haber 03:23
ŞANLIURFA'DA SEL! BELEDİYE...
Haber 02:25
Meral Akşener'i kandırdılar!...
Haber 00:25
Küçükçekmece'de yıkımı yapılan...
Haber 02:20
6'lı koalisyonda CB yardımcısı...
Haber 04:45
Meteoroloji'den 18 il için...
Haber 04:07
İçişleri Bakanlığı, 81 il...
Haber 06:56
Enkaz altındaki iletilmeyen...
Haber 00:24
YSK Başkanı açıkladı! Seçim...
Haber 03:09
"Oğlumu bulmak için 600 farklı...
Haber 02:28
2023 Seçim yasakları ne zaman...

ADIYAMAN SEL HABER VİDEOLARI... Kahramanmaraş merkezli depremlerin sarstığı illerden Şanlıurfa ve Adıyaman'da şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu A Haber canlı yayınında acı haberi verdi. Hatipoğlu; "Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz.'' dedi.

Haber Videoları

Kahramanmaraş merkezli depremlerin sarstığı bölge şimdi de sel felaketiyle mücadele ediyor. Şanlıurfa'da sel sonrası sokaklar göle dönerken uyarılar üst üste geldi. Yaşanan felaket sonrası bir acı haber de Adıyaman'dan geldi.

ADIYAMAN'DAN ACI HABER
Sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Tut ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle dere taştı.

Adıyaman'da koordinatör olarak görev yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanak nedeniyle tüm bölgeyi etkileyen afette bir konteynerin suya kapıldığını belirtti.

Bölgeye Adıyaman ile Gölbaşı ilçesinden destek ekiplerin sevk edildiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Destek ekiplerimizin ve araçlarımızın bir kısmı burada bir kısmı da yolu temizleyerek geliyor. Olayda 1 vatandaşımız vefat etti, 4 vatandaşımız kayıp. Ekiplerimiz arama çalışmalarını sürdürüyor. Diğer vatandaşlarımıza da ulaşmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda inşallah vatandaşlarımıza ulaşmayı ümit ediyoruz. Gerçekten tüm bölgeyi derinden etkileyen bir afet. Vatandaşlarımızın kendi imkanlarıyla temin ettiği konteynerin sulara kapılması sonucu böyle bir olay oldu."

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

AFAD, polis, jandarma ve belediye ekipleri, su baskını riski yaşanan çadırlarda tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA