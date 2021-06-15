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Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 2 şüpheli damdan bahçeye atlayıp kaçmak isterken yakalandı
15.06.2021 06:31
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Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı. Operasyonda sırasında oturduğu eve baskın yapıldığı fark eden 2 şüpheli bir bahçeye atlayarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat ve Narkotik polisi şüpheli şahısları kıskıvrak yakaladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.


ŞAFAK VAKTİ EVLERE BASKIN
Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alan özel harekat timleri ardından koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi.




İçeri giren özel harekat polisleri şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



"POLİSİN BASKININI GÖREN 2 ŞÜPHELİ ŞAHIS DAMDAN ATLAYIP KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI"
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polisler ile özel harekat timlerinin evine baskın düzenlendiği gören 2 kişi damdan bahçeye atladı.





Bunun üzerine narkotik polisi ve özel harekat polisi şüphelinin kaçtığı bahçeye bir iş yerinden gizli giriş olduğunu fark etti.





Gizli girişten geçen polisler 2 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

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