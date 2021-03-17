Adaletin yüz karası! Küfürbaz trol Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıktı

Twitter’dan sahte hesapla bakanlara, AK Parti yöneticilerine ve vekillere ağır hakaretler eden kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz çıktı. Adalet dağıtması gerekirken mesaisini sosyal medyada küfürbazlığa harcayan Gündüz, HSK tarafından açığa alındı. İki yıllık savcı Gündüz yakalanınca @HOHMUSTESARI hesabını kapattı.









Numan Kurtulmuş



Savcının küfür ve hakaretlerine maruz kalan isimler arasında; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve geçtiğimiz aylarda vefat eden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu yer alıyor.







Fahrettin Koca





Fatma Betül Sayan Kaya







HSK AÇIĞA ALDI

Ankara Hukuk Fakültesi'nden 2006'da mezun olan Gündüz'ün, bir kamu kurumunda avukatken, 2018 yılı HSK kararnamesi ile Samsun'a Cumhuriyet Savcısı olarak atandığı öğrenildi. Gündüz'le ilgili soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yetkisizlik kararıyla 30 Aralık 2020'de Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Sabah'ın haberine göre, dosyanın Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 Ocak'ta ulaştığı öğrenildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından Gündüz hakkında 20 Ocak'ta soruşturma izni verildi. Gündüz hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde HSK müfettişi görevlendirildi. Ön çalışmasını tamamlayan müfettişin talebiyle Gündüz'ün açığa alındığı öğrenildi.