SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 17:12 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 17:18

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan adliye saldırısıyla ilgili flaş açıklamalar: 34 şüpheli gözaltında

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Terörist oldukları anlaşılınca kaçmaya başladılar." dedi. Terör eylemiyle ilgili 34 kişinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Saldırıyla ilgili 1 Başsavcı vekili ve 5 savcımız görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı

BAKAN AÇIKLADI: 34 GÖZALTILAR VAR

Bakan Tunç, "Terörist oldukları anlaşılınca kaçmaya başladılar." dedi. Tunç, terör eylemiyle ilgili 34 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Bir terör saldırısı girişimi oldu. Teröristleri lanetliyorum. Milletimize geçmiş olsun. GBT kontrolü sırasında polislerden kaçmak istiyorlar. D noktasından kaçıp C noktasına geliyorlar. Çatışmada iki terörist öldürüldü. Kahraman polisimizin özellikle kararlılığı ile hain terör saldırısı önlenmiş oldu.

34 GÖZALTI VAR

Savcı Kiraz bu adliyede şehit edilmişti. Aynı hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildi. Bütün yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olayı takip ediyor. 34 gözaltı var. 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimiz inceleme yapıyor.

SIRADAKİ VİDEO
6 Şubat 2023 depreminde fotoğraflanan en acı karenin sahibi... Mesut Hançer felaketin yıl dönümünde konuştu!
06.02.2024Salı
🚨 Kayseri Melikgazi'de feci cinayet: 1 ölü
06.02.2024Salı
🚨 Taksici cinayeti katiline istenen ceza belli oldu ⚖️
06.02.2024Salı
Müge Anlı sinirlendi: ''Seni programa almazdım!''
06.02.2024Salı
Çağlayan Adliyesine saldıran DHKP-C'li terörist Pınar Birkoç'u DEM'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun savunduğu anlar ortaya çıktı!
06.02.2024Salı
Bunlar da Var
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü! 3’ü polis, 5 yaralı! 01:05
Çağlayan Adliyesi silahlı çatışma! 2 ölü!
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! Videolu 03:18
Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı!
06.02.2024Salı
SON DAKİKA: Çağlayan Adliyesi saldırı anı videosu izle! Çatışma anı görüntüsü 00:14
Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü izle!
06.02.2024Salı
DHKP-C Çağlayan Adliyesi’ne saldırdı! Silahlı çatışma sesleri ve teröristlerin öldürülme anı kamerada! 00:43
DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!
06.02.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA