Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç canlı yayında açıklamalarda bulundu.

BAKAN AÇIKLADI: 34 GÖZALTILAR VAR



Bakan Tunç, "Terörist oldukları anlaşılınca kaçmaya başladılar." dedi. Tunç, terör eylemiyle ilgili 34 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:



Bir terör saldırısı girişimi oldu. Teröristleri lanetliyorum. Milletimize geçmiş olsun. GBT kontrolü sırasında polislerden kaçmak istiyorlar. D noktasından kaçıp C noktasına geliyorlar. Çatışmada iki terörist öldürüldü. Kahraman polisimizin özellikle kararlılığı ile hain terör saldırısı önlenmiş oldu.

34 GÖZALTI VAR

Savcı Kiraz bu adliyede şehit edilmişti. Aynı hain emellerini gerçekleştiremeden etkisiz hale getirildi. Bütün yargı camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olayı takip ediyor. 34 gözaltı var. 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimiz inceleme yapıyor.