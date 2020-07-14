Adalet Ağaoğlu 91 yaşında vefat etti

14.07.2020 10:28

Son dakika haberi... Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu yaşamını yitirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi Fahri Doktora sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi. Ağaoğlu 91 yaşındaydı.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün (TUDEB) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise 'Türk edebiyatının usta kalemi Adalet Ağaoğlu'nu kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Başımız sağolsun' ifadeleri kullanıldı.



ADALET AĞAOĞLU KİMDİR?

Adalet Ağaoğlu, 13 Ekim 1929 tarihinde Ankara, Nallıhan'da doğdu. Dört çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu ve tek kızıdır. İlkokulu Nallıhan'da okudu sonra 1938 yılında Ankara'ya taşındılar. Ortaokul ve liseyi Ankara Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1950 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.