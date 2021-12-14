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Acı Haber! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu

Acı Haber! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel Bursa'da ölü bulundu
14.12.2021 13:42

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Son dakika haberi! Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, Bursa'da yaşadığı binada ölü bulundu. Birsel'in sabah saatlerinde düştüğü ancak hastaneye gitmek istemediği iddia edildi.

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Türk sinemasının ünlü oyuncularından merhum Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel, Bursa'da yaşadığı binada ölü bulundu. Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayanlar, apartmanın içindeki holde bir kişinin yerde hareketsiz olarak yattığını gördü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.


BELGİN DORUK'UN OĞLU
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede ölen kişinin Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel (54) olduğu tespit edildi.

Ekipler yaptığı ilk araştırmada, Birsel'in sabah erken saatlerde düştüğü gerekçesiyle 112 Acil Servis hattını aradığını, adrese gelen sağlık ekiplerinin Birsel'in hastaneye gitmek istememesi üzerine burnuna pansuman yaparak evden ayrıldığını tespit etti.

Birsel'in daha sonra Mudanya'ya gitmek için bir taksi çağırdığı, taksiye binerken burnunun yeniden kanaması üzerine eve geri döndüğü, bu sırada apartmanın içinde düştüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Söz konusu apartmana geçen ay taşındığı öğrenilen Aydın Birsel'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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