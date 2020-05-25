Abdullah Ağar canlı yayında açıkladı: Paralı askerler Trablus'tan neden çekildi?

25.05.2020 23:56

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup başkentten çekilen paralı askerleri tahliye etmek için Beni Velid kenti havalimanına son 24 saatte 15 askeri kargo uçağının indiğini bildirdi. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan BAU Öğretim Görevlisi Abdullah Ağar paralı askerlerin Trablus'tan neden çekildiğini değerlendirdi.