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ABD’deki saldırı terör eylemi mi? 2 farklı senaryo var!
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ABD'deki saldırı "terör" eylemi mi? 2 farklı senaryo var!

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 16:32 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2025 16:32

ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç yılbaşı kutlamalarında kalabalığın içine daldı. İlk belirlemelere göre olayda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştiği NOLA kentinin polis şefi ve belediye başkanı saldırıyı terör eylemi olarak tanımlarken FBI saldırının bir terör saldırı olmadığını kaydetti. A Haber canlı yayınında konuşan Stratejist Mehmet Bozkuş, iki farklı senaryoya dikkat çekti.ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç yılbaşı kutlamalarında kalabalığın içine daldı. İlk belirlemelere göre olayda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştiği NOLA kentinin polis şefi ve belediye başkanı saldırıyı terör eylemi olarak tanımlarken FBI saldırının bir terör eylemi olmadığını kaydetti. A Haber canlı yayınında konuşan Stratejist Mehmet Bozkuş, iki farklı senaryoya dikkat çekti.

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