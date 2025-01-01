ABD'deki saldırı "terör" eylemi mi? 2 farklı senaryo var!

ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç yılbaşı kutlamalarında kalabalığın içine daldı. İlk belirlemelere göre olayda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştiği NOLA kentinin polis şefi ve belediye başkanı saldırıyı terör eylemi olarak tanımlarken FBI saldırının bir terör saldırı olmadığını kaydetti. A Haber canlı yayınında konuşan Stratejist Mehmet Bozkuş, iki farklı senaryoya dikkat çekti.ABD'nin New Orleans şehrinde bir araç yılbaşı kutlamalarında kalabalığın içine daldı. İlk belirlemelere göre olayda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştiği NOLA kentinin polis şefi ve belediye başkanı saldırıyı terör eylemi olarak tanımlarken FBI saldırının bir terör eylemi olmadığını kaydetti. A Haber canlı yayınında konuşan Stratejist Mehmet Bozkuş, iki farklı senaryoya dikkat çekti.