ABD'deki eşcinsellik tuzağı şimdi de Türkiye'de! Türk toplumunu bekleyen tehlike

30.04.2020 17:05

Ankara Barosu’nun Diyanet’e saldırısıyla başlayan süreçte kutsal değerler ve aile yapısı hedef alınmaya devam ediyor. Eşcinsel hareket, toplumun pek çok kutsal değerine saldıran bir siyasi kimliğe dönüşme eğiliminde. Türk toplumunun geleceğini tehdit eden konuyu, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakkı Öcal A Haber canlı yayınında ele aldı. Konuklar, eşcinselliğin özellikle eğlence ve dizi-film sektörü gibi yollarla da yayılmaya çalışıldığına dikkat çekerek “ABD’de insanlar ciddi şekilde toplumun içine nifak tohumları saçtılar. Bu şimdi burada denenmek isteniyor.” diye uyardılar.