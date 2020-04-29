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    • 29.04.2020 10:32
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    Son dakika: Şubesinden Başkanı 'a destek

    Son dakika haberi... Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı , ramazan ayının ilk cuma namazı hutbesindeki ifadeleri nedeniyle bazı çevrelerce tepki gösterilen Başkanı Prof. Dr. 'a destek verdi.

    MÜSİAD'dan Ali Erbaş'a destek

    , yaptığı yazılı açıklamada, 'ın devlet ve millet nezdinde sahip olduğu itibarı sarsmaya yönelik söylem ve çabaların Türk milleti tarafından boşa çıkarıldığını belirtti.

    Ali Erbaş'ı desteklediklerini ve kendisinin yalnız olmadığını bildiren Saygılı, şunları kaydetti:

    "Hiçbir Müslümanın toplumsal ifsada yol açan, nesli çürüten zina, eşcinsellik, gayrimeşru hayat, nikahsız yaşama ve her türlü fuhşiyatı destekleyecek bir konumda olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. İslam dini, çağlar öncesinden seslenen tarihe gömülmüş bir ses değil, aksine evrensel değerleriyle çağa seslenen ve tarihe yön veren bir dindir. Allah'ın hükümlerini bugün insanlara bildirmek ise suç değil, aksine bütün Müslümanların üzerine düşen ilahi bir sorumluluktur."

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