ABD’de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı, boş araziye düştü. Uçağın düşme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
ABD'de F-35 savaş uçağı düştü! İşte o anlar
- ABD'de F-35 savaş uçağı düştü! İşte o anlar
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