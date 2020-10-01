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ABD'de F-35 savaş uçağı düştü! İşte o anlar

ABD'de F-35 savaş uçağı düştü! İşte o anlar
01.10.2020 21:58

ABD’de havada yakıt ikmali sırasında kanadı tanker uçağına çarpan F-35 savaş uçağı, boş araziye düştü. Uçağın düşme anları ise saniye saniye amatör kameralara yansıdı.


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