ABD polisi basını hedef aldı! TRT World yapımcısı Lionel Donovan yaralandı

01.06.2020 23:18

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar ülkeyi yangın yerine çevirdi. Olayları görüntülemek isteyen gazeteciler de polisin hedefi oldu. TRT World yapımcısı Lionel Donovan da polisin saldırısına uğradı. Donovan, ABD polisinin uyguladığı orantısız şiddeti vücudundaki darp izlerini göstererek gözler önüne serdi.