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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'den şok etkisi yaratan açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'den şok etkisi yaratan açıklama!
17.08.2020 22:10

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner’den şok etkisi yaratacak bir koronavirüs açıklaması geldi. Joshner, Kovid-19 salgınından dolayı kapanan okullara ilişkin yaptığı açıklamada koronavirüs devam etmesine rağmen çocuklarını güvenle okula göndereceğini çünkü çocukların gripten ölme ihtimalinin virüsten ölme ihtimalinden 6 kat fazla olduğunu ifade etti.


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