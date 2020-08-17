ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'den şok etkisi yaratan açıklama!

17.08.2020 22:10

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner’den şok etkisi yaratacak bir koronavirüs açıklaması geldi. Joshner, Kovid-19 salgınından dolayı kapanan okullara ilişkin yaptığı açıklamada koronavirüs devam etmesine rağmen çocuklarını güvenle okula göndereceğini çünkü çocukların gripten ölme ihtimalinin virüsten ölme ihtimalinden 6 kat fazla olduğunu ifade etti.