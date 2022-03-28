94. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananların listesi | Sahnede tokat: Karımın adını ağzına alma

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Bu yıl 94.kez düzenlenen Oscar ödül töreninde Ukrayna mesajı verildi. Ukrayna konusunda ülkenin devlet başkanı Zelenskiy'nin törene bağlanmamasının yanı sıra ülkeye yönelik yardım çağrısında bir kere bile 'Ukrayna' adının söylenmemesi de bazı tepkilere yol açtı. Törende "En İyi Film" ödülünü, "CODA" kazandı. Oscar'ın en dikkat çeken anlarından biri Will Smith ve Chris Rock arasında yaşananlardı. Will Smith, sunucu Chris Rock'a önce vurdu daha sonra 'Karımın adını ağzına alma' diye bağırdı.