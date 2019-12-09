9 Aralık son anket sonucu AK Parti, MHP, CHP, HDP, İYİ Parti son oy oranları nedir? Hangi parti önde? | Video 09.12.2019 16:31

Son anket sonuçları oldukça merak ediliyordu. KONDA, GENAR ve Metropoll anket şirketleri son anket sonuçlarını açıkladı. Gazeteci Abdulkadir Selvi'nin, Hürriyet gazetesinde köşesine taşıdığı anketlerde, AK Parti ve MHP'nin oy oranlarının 24 Haziran seçimlerine benzerlik gösterdiği vurgulandı. AK Parti ile MHP'nin ezici bir şekilde üstünlüğünün görüldüğü iki ankette de İyi Parti'nin, ilk seçimde baraj altı kalıyor olması da dikkat çekici. Araştırma sonuçlarına göre, AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın önemi dikkat çekiyor. İşte AK Parti, MHP, CHP, HDP, İYİ Parti son oy oranları ve detaylar...

KONDA, GENAR ve METROPOLL partilerin son oy oranlarına ilişkin yaptıkları anketin sonucu ortaya çıktı. Anketin sonucunu gazeteci Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı. Kararsızların oranının yüzde 33 olduğuna dikkat çeken Selvi, bunun anketler için yanıltıcı olmaması gerektiğini vurguluyor. Bu sonuçlara göre kararsızların seçimlerin kaderini belirleyeceği ifade ediliyor. Selvi'nin aktardığı KONDA'nın anket sonucuna göre, yüzde 33 olan kararsızlar dağıtıldığında, AK Parti yüzde 40, CHP yüzde 23.1, HDP yüzde 13.6, MHP yüzde 12.9, İYİ Parti 9, diğer ise 1.4 çıkıyor. Anket, kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini saptamak üzere yazılı olarak hazırlanmış soru listeleridir. Bilimsel değer taşıması için, geçerli ve güvenli sonuç vermesi beklenir.

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KONDA'NIN SON ANKET SONUÇLARI

KONDA'nın anketine göre; AK Parti yüzde 40 seviyesinde. MHP'nin oy oranı ise yüzde 12,9.

Bu rakamlar ışığında Cumhur İttfakı'nın oy oranı yüzde 52,9.

Aynı anketin sonuçlarında CHP'nin oy oranı ise yüzde 23,1.

HDP'nin yüzde 13,6 seviyesinde görüldüğü anket sonuçlarında İyi Parti'nin yüzde 9 ile barajın altında kalacağı görülüyor.

GENAR'IN SONUÇLARI

Bir diğer anket şirketi GENAR'da da Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü söz konusu.

Kamuoyunun nabzını tutan GENAR, şu rakamları elde etti:

AK Parti yüzde 40

CHP yüzde 26

MHP yüzde 11,5

HDP yüzde 11

İyi Parti yüzde 7,5

METROPOLL'ÜN ANKET SONUÇLARI

İYİ PARTİ TEPETAKLAK

AK Parti ile MHP'nin ezici bir şekilde üstünlüğünün görüldüğü iki ankette de İyi Parti'nin, ilk seçimde baraj altı kalıyor olması da dikkat çekici.

ANKET NEDİR?

Anket, kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini saptamak üzere yazılı olarak hazırlanmış soru listeleridir. Bilimsel değer taşıması için, geçerli ve güvenli sonuç vermesi beklenir.