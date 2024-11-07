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7 yaşındaki Berresu Çelik, okul dönüşü rahatsızlanarak hayatını kaybetti!
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7 yaşındaki Berresu Çelik, okul dönüşü rahatsızlanarak hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2024 18:59

Ankara'da 1'inci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Berresu Çelik, okul dönüşü evde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan ortaya korkunç bir iddia atıldı. Berresu'nun bulaşıcı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Küçük kızın cenazesi defnedilirken acılı annesinin sözleri yürekleri dağladı: "19'unda doğum günü vardı, ölüm haberini aldık, kızımın acısını yaşıyorum..."

Ankara'da okul dönüşü evde rahatsızlanan 1'inci sınıf öğrencisi Berresu Çelik (7), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çelik'in, bulaşıcı bir hastalık sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülürken, bazı velilerin ise çocuklarını okula göndermediği söylendi.

Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Berresu Çelik

Sincan ilçesindeki Akşemsettin İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencisi Berresu Çelik, önceki gün okuldan çıkıp gittiği evinde rahatsızlandı. Berresu, ailesi tarafından Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Minik Berresu'nun cenazesi, dün Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Berresu'nun okulundan taziye mesajı (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

Akşemsettin İlkokulu tarafından sosyal medyada Berresu Çelik'in ölümüyle ilgili taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "1/G sınıfı öğrencimiz Berresu Çelik'in vefatını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yavrumuza Allah'tan rahmet, eğitim camiamıza, yakınlarına ve kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Berresu Çelik (DHA)

"19'UNDA DOĞUM GÜNÜ VARDI, ÖLÜM HABERİNİ ALDIK"

Berresu Çelik'in annesi Sedef Çelik, "Bir gece içerisinde kızımın ölüm haberini aldık, 6 saat içerisinde ölüm haberini aldık. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. O gün okuldan geldi; evde hopladı, zıpladı, yemeğini yedi, suyunu içti, dersini yaptı, ne olduysa o gece yarısı oldu. 'Midem bulanıyor' diye koştu. Babası onu acilen Sincan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oradan durumu kötü olduğu için Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler, kanına karışmış diye. Evden çıktıktan sonra kızımızı görmedik. Kızımın bu ayın 19'unda doğum günü vardı, yapamayacağım, kızımın acısını yaşıyorum" dedi.

BULAŞICI HASTALIK İDDİASI: VELİLER OKULA GÖNDERMEDİ

Öte yandan Berresu Çelik'in, bulaşıcı bir hastalık sonucu hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Aynı okulda eğitim gören bir öğrencinin annesi Nuran Aslan, çocuğunu okula göndermediğini söyleyerek, "Bulaşıcı bir hastalık deniyor. Çocuğuma kendim aşı yaptırdım. Korkuyorum, çocuğumu okula yollamadım" dedi.

Başka veli Sare Ceylan da korktuğu için çocuğunu okula göndermediğini ve 2 gün rapor aldıklarını söyledi.

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