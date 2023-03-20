6'lı koalisyon 1 yıllık "Yemekteyiz" toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasıyla birlikte seçim vaatlerine de başladı.Ancak uzun süredir Ak Parti iktidarının yapılmış icraatlarını görmeyip, birtakım "vaatler" açıklayarak tepkileri de üzerine topluyor. 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun sözleri, "Ak Parti hizmetlerine çöküyor" yorumlarına neden oluyor.

İzmir'de gerçekleştirilen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi"ndeki programa 6'lı masa liderleri de katıldı.

4 AYAKLI STRATEJİSİNİ AÇIKLADI

Burada konuşan 6'lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olması durumunda izleyeceği 4 ayaklı stratejisini duyurdu.

"ÇİP ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLACAĞIZ" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

İkinci ayak olarak anlattığı 'Üreten Türkiye' başlığı altında çip üretimine değinen Kılıçdaroğlu, "21. Yüzyılın Türkiye'sinin temel hedefi bilim, sanayi ve teknolojide çip üreten bir ülke olmak." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

Herkesin ürettiği güçlü bir Türkiye, dışarıya el avuç açmayan bir Türkiye inşa edeceğiz. Üreten Türkiye; yeri geldiğinde komşularına ve dünyaya yardım yapabilecek güce ve kapasiteye sahip bir Türkiye demektir.



Neyi nasıl üreteceğimizi çok iyi bilmek zorundayız. 21. yüzyıl ekonomisi tarım-sanayi ekonomisi değil bilgi ekonomisidir. Hangi ülke bilgi üretirse o ülke hızla büyür ve kalkınır. Bilgiyi üniversitelerde üreteceğiz. O nedenle bizim iktidarımızda üniversitelerde her türlü düşünce özgürce karşılanacak.





Hiç kimse farklı düşündü diye üniversiteden atılmayacak. Üniversiteler birer bilgi yuvası olacak. Üniversitelerin ürettiği bilgiler sanayici tarafından elle tutulur metaya dönüştürülecek.



Açık ve net söylüyorum, Millet İttifakı iktidarında biz başkalarının pazarı değil üreten ve dünyaya mal ihraç eden bir ülke olacağız. İddiamız güçlü ve kuvvetli.



20. Yüzyıl petrol yüzyılıydı ve petrol savaşları vardı. 21'nci yüzyıl çip savaşlarıdır. Çipi kim üretecek? Çipin nerede üretileceğine biz karar vereceğiz. Yani bilgi üretenler karar verir. 21. Yüzyılın Türkiye'sinin temel hedefi bilim, sanayi ve teknolojide çip üreten bir ülke olmak. Hedefi yüksek koyacağız ve o hedefi mutlaka yaklaşacağız.

YERLİ ÇİP ÜRETİLEREK TANITILMIŞTI

Ancak, Kılıçdaroğlu'nun vaat olarak bahsettiği yerli çip üretimi geçtiğimiz yıl hükümet tarafından yapıldı.

Teknolojinin yerlileştirilmesinde önemli adımlar atan TÜBİTAK ve ASELSAN, tamamen yerli ve milli imkanlarla ürettiği Lazer Dedektör Sinyal Kuvvetlendirme Çipi ile işlemciyi tanıtmıştı.

Alanında en iyi 55 mühendis ve 25 teknisyenin, gece-gündüz çalışarak Türk savunma sanayinin mikroçip ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı stratejik üsse girilmişti. Çipin hem tasarımı hem de üretiminin yapıldığı merkezde, başta Roketsan olmak üzere, Aselsan ve TÜBİTAK Sage'ye üretim yapıldığı bildirilmiş, Türkiye'nin otomobili TOGG için de üretim yapabilecek yetkinliğe sahip olduklarını söyleyen YİTAL Sorumlusu Dr. Aziz Ulvi Çalışkan, "Bu konuda hazırlık dönemindeyiz, yakında onların kapısını çalacağız" ifadelerini kullanmıştı.

UEKAE Enstitü Müdürü Erdal Bayram ise "Algoritmasından, çipine kadar tüm bilgi güvenliği bileşenlerini kendisi tasarlayıp üreten ülke sayısı 5-6'yı geçmez. Biz de bunlardan biriyiz" diyerek bu alandaki yetkinliğimize dikkat çekmişti.







YILLARDIR HİZMET VEREN KONSEYİ "KURACAĞIZ" DEDİ!

Öte yandan Kılıçdaroğlu İzmir'de yaptığı konuşmada iktidara gelmeleri durumunda Ulusal Vergi Konseyi kuracaklarını ifade etti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun kurmayı planladığı konsey, yıllardan beri Türkiye'de aktif olarak hizmet veriyor. 1992 yılında kurulan Vergi Konseyi o dönemde kısa süreli çalışırken 2003 yılında yapılan düzenlemeyle yasal bir statüye kavuştu. O günden günümüze kadar hizmetlerini sürdüren konseyin internet sitesinde de kurumun yaptığı faaliyetler yer alıyor.

Ulusal Vergi Konseyi'nin internet sitesinde de kurumun 2003 yılından bu yanaki tüm faaliyetleri sıralanıyor.