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62 yaşındaki Emine Eren enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı

62 yaşındaki Emine Eren enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı
31.10.2020 06:01

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki göçükten yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.


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