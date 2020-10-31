İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki göçükten yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
62 yaşındaki Emine Eren enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı
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- 62 yaşındaki Emine Eren enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı
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