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567. yıl dönümünde İstanbul'un Fethi canlandırıldı

567. yıl dönümünde İstanbul'un Fethi canlandırıldı
30.05.2020 00:21

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, İstanbul'un Fethi'nin nasıl gerçekleştiği canlandırıldı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü anlar dahil birçok detaya yer verdildi. İşte detaylar...


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