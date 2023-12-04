Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi.



Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Esenler'de 1, Küçükçekmece'de 1 binada çatlak olduğuna ilişkin ihbar alındığını ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edildiğini açıkladı.





Küçükçekmece'de çatlaklar oluştuğu yönünde ihbarda bulunulan 4 katlı binaya gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 4. kattaki dairede inceleme yaptı. Ekipler detaylı yapılacak çalışmaların ardından bina ile ilgili karar verecek.





25 yıl önce yapılan binanın balkon altı kısımlarında demirler görülürken, bazı kolonlarında ise çatlaklar görüldü.





"ESKİ BİR BİNA"

Çatlakların oluşuğu binada iş yeri olan Erdinç Kayhan "Deprem olduğunda burada değildim. Deprem olduğu ile ilgili sonradan haberim oldu çalıştığım yerde. Saat 12.00 civarı buraya geldim, birkaç arkadaş vardı burada bir şeyler yapıyorlardı. Bir kontrol var dediler, ne olduğunu anlayamadığım için bir şey görmedi, kapattım gittim ben de dükkanı. 1 saat sonra eldim arkadaşları görünce ben de şaşırdım, kim ihbar etti binada mı sıkıntı var dükkanda gözle görülür bir şey yok. Bu bina 1999 yönetmeliğinden önce yapılan bir bina eski bina yeni bir bina değil'' dedi.

