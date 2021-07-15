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5 yıl önce hainlerin hedefinde Turkuvaz Medya Grubu vardı

5 yıl önce hainlerin hedefinde Turkuvaz Medya Grubu vardı
15.07.2021 18:02
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FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz gecesi hedeflerinden biri de o dönem medya kuruluşlarıydı. Turkuvaz Medya Grubu'da darbecilerin hedefindeydi. A Haber muhabiri Pınar Özenç hainlerin saldırdığı noktadan yaşananları aktardı.


15 Temmuz 2016 FETÖ'cüler hain darbe girişiminde tankları ve silahları halka çevirmişti. Milli iradenin sesi olan medya gruplarında susturulmalıydı ama bu plan işlemedi. 15 Temmuz gecesi bir destan yazıldı.

O zaman hedeflerden biri de Barbaros Bulvarı'ındaki Turkuvaz Medya binasıydı. Millette yana olan milletin faydası için çalışan Turkuvaz Medya susturulmak istendi.

Binaya hainler ateş açtı. Burada tabi ki halk vardı ve milli irade ile karşılaştılar. Burada 1 kişi ağır yaralandı, ve çatışmalar yaşandı. Ve burada yapmak istediklerini başaramadılar.

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